Як розпочати будувати кар'єру в енергетиці ще студентом, - розповідає ДТЕК Мережі

Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях та місті Києві запрошують 70 молодих людей з вищих технічних навчальних закладів регіонів на дуальну форму навчання. Для студентів - це відмінна можливість поєднувати навчання й роботу. При цьому вони зможуть отримувати зарплату та мати гарантоване працевлаштування в ДТЕК.
Формат дуальної освіти сьогодні популярний у всьому світі. Він передбачає поєднання навчання у вузі та на підприємстві. Так студент може отримувати теоретичні знання й одразу застосовувати їх на практиці - на своєму робочому місці.
"ДТЕК як відповідальна та надійна компанія дбає про майбутнє України й підтримує талановиту молодь. Торік ми вперше запустили формат дуального навчання і зараз 53 студента навчаються та працюють на наших підприємствах. Вони зараховані в штат, отримують за свою працю зарплату, підприємства їх забезпечують спецодягом, індивідуальними засобами захисту та медичною страховкою", - розповіла керівник департаменту з управління персоналом ДТЕК Мережі Наталія Береза.
Для того щоб стати учасником проекту дуального навчання потрібно відповідати певним вимогам. Вчитися за фахом, пов'язаним з енергетикою у вузі-партнері проекту. Бути студентом 3 або 4 курсу. Мати бажання. Бути повнолітнім. Заповнити анкету та пройти відбір.
Після успішного закінчення навчання випускники вузів можуть продовжити працювати в компанії при наявності вакантної посади, рекомендацій наставника та його безпосереднього керівника.
Компанії підтримують навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і наразі співпрацюють в регіонах з наступними вузами:
Довідка
ДТЕК Мережі розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.
ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України.
Група розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.
У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК становили 20 млрд грн, податкові відрахування – 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників.
100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.