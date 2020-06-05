Як розпочати будувати кар'єру в енергетиці ще студентом, - розповідає ДТЕК Мережі

Оператори системи розподілу ДТЕК Мережі в Дніпропетровській, Донецькій, Одеській областях та місті Києві запрошують 70 молодих людей з вищих технічних навчальних закладів регіонів на дуальну форму навчання. Для студентів - це відмінна можливість поєднувати навчання й роботу. При цьому вони зможуть отримувати зарплату та мати гарантоване працевлаштування в ДТЕК.

Формат дуальної освіти сьогодні популярний у всьому світі. Він передбачає поєднання навчання у вузі та на підприємстві. Так студент може отримувати теоретичні знання й одразу застосовувати їх на практиці - на своєму робочому місці.

"ДТЕК як відповідальна та надійна компанія дбає про майбутнє України й підтримує талановиту молодь. Торік ми вперше запустили формат дуального навчання і зараз 53 студента навчаються та працюють на наших підприємствах. Вони зараховані в штат, отримують за свою працю зарплату, підприємства їх забезпечують спецодягом, індивідуальними засобами захисту та медичною страховкою", - розповіла керівник департаменту з управління персоналом ДТЕК Мережі Наталія Береза.

Для того щоб стати учасником проекту дуального навчання потрібно відповідати певним вимогам. Вчитися за фахом, пов'язаним з енергетикою у вузі-партнері проекту. Бути студентом 3 або 4 курсу. Мати бажання. Бути повнолітнім. Заповнити анкету та пройти відбір.

Після успішного закінчення навчання випускники вузів можуть продовжити працювати в компанії при наявності вакантної посади, рекомендацій наставника та його безпосереднього керівника.

Компанії підтримують навчання за спеціальністю «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» і наразі співпрацюють в регіонах з наступними вузами:

ДТЕК Дніпропетровські електромережі: НТУ "Дніпровська політехніка", Кам'янський державний енергетичний технікум та Дніпровський державний технікум енергетичних і інформаційних технологій. Також планується розширити співпрацю і залучати студентів з Криворізького та Нікопольського регіонів. Посилання на анкету;

Одесаобленерго: Одеський національний політехнічний університет, Одеська національна академія харчових технологій, Механіко-технологічний коледж при Одеській національній академії харчових технологій і Одеський коледж комп'ютерних технологій. Ведуться переговори про співпрацю з професійно-технічними училищами Одеси. Посилання на анкету;

ДТЕК Донецькі електромережі: Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь) і Донбаська державна машинобудівна академія (Краматорськ). Також планується розширити співпрацю з профільними навчальними закладами Донецької області. Посилання на анкету;

ДТЕК Київські електромережі: Національний університет харчових технологій, Навчально-науковий інститут енергетики, автоматика та енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України, Київський електромеханічний коледж і Київський енергетичний коледж. Посилання на анкету.

Довідка

ДТЕК Мережі розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій і Одеській областях. Підприємства обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

ДТЕК – найбільший приватний інвестор в енергетику України.

Група розвиває бізнеси з видобування природного газу та вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядці електромобілів.

У 2018 році капітальні вкладення ДТЕК становили 20 млрд грн, податкові відрахування – 27 млрд грн. У ДТЕК працюють 80 тис. співробітників.

100% компанії належить SCM Limited. Кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов.