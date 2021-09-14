Початок пенсійної реформи відбуватиметься за рахунок держави, - Шмигаль

Для підвищення пенсій в Україні потрібно провести реформу. На першому етапі другий рівень системи - обов'язкова накопичувальна пенсія - планується за рахунок держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на прес-конференції, яка транслювалася на Youtube.

"Для того, щоб ми з вами мали змогу мати адекватну пенсію, достойну пенсію, сьогодні треба почати роботу по запровадженню в Україні другого рівня пенсійної системи, накопичувального рівня", - сказав він.

Як нагадав Шмигаль, питання запровадження другого рівня зараз дискутується. "Не всі країни змогли запровадити, були помилки. Тому сьогодні казати, за рахунок чого, у нас є ідеї, ми її дискутуємо з профільним комітетом Ради, з міністерствами, з Мінфіном, з Мінсоцем".

"Очевидно, що початок запровадження буде за рахунок держави відбуватися. Очевидно, для того, щоб люди звикли і зрозуміли, і змогли відчути довіру до цього рівня пенсійної системи", - сказав прем'єр.