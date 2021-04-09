RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Начальниці "міграційної служби ДНР" повідомили про підозру 

Автор: РБК-Україна

Начальниці одного із відділів "міграційної служби МВС ДНР" заочно повідомили про підозру. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України, порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідмили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Так, слідство встановило, що з 2016 року правопорушниця організовує діяльність підпорядкованого їй підрозділу, щоб мешканці тимчасово окупованих територій Донецької області в обов'язковому порядку отримували "паспорта ДНР".

Зокрема, отримувати "документ" вимушені особи, які працюють у гуманітарній, медичній та соціальних сферах, а також пенсіонери. У разі відмови, їм загрожує звільнення з роботи та позбавлення можливості оформлення пенсійних виплат.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури "начальнику отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции МВД ДНР" заочно повідомлено про підозру.

За даними правозахисних організацій на непідконтрольній українській владі території Донеччини вже видано понад 700 тисяч псевдопаспортів.

Раніше повідомлялося, що окуповані райони Донецької та Луганської областей стають "сірою зоною для виборчого процесу в Росії" через безконтрольну видачу там російських паспортів.

РБК-Україна писало, що Кремль вимагає від окупаційних адміністрацій РФ на Донбасі постійно нарощувати обсяги видачі паспортів РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДНРподозрение
Читайте також
Україна оголосила в розшук "міністра ЛНР", який відповідає за пропаганду
УАФ відкрила справу проти українських футболістів, які грали за команди "Л/ДНР"
Прогноз погоди