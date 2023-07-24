"Начальнику полиции" РФ в Харьковской области объявили новое подозрение: подробности

Детали дела

27 июля прошлого года, находясь в г. Купянск, псевдополицейский и двое российских военных приехали в дом 36-летней местной жительницы.

Будучи вооруженными, они начали угрожать женщине в присутствии ее пожилых родителей, требуя отдать внедорожник "Toyota Land Cruiser". Потерпевшая, испугавшись за свою жизнь и жизнь родителей, передала им ключи от машины.

Фото: "Начальник полиции" Харьковской области (facebook.com/prokuraturakharkiv)

После этого "начальник полиции" вместе с двумя оккупантами покинул место преступления. Следствию известно, что автомобиль потерпевшей "главный полицейский Харьковской области" использовал в личных целях: ездил в кафе и магазины.

Что он нарушил

В нарушение ст. ст. 27, 31 -33, 147 Женевской Конвенции от 1949 года подозреваемый совершил ограбление имущества гражданского лица, так как указанное имущество, полученное в результате разбойного нападения, не может быть использовано для достижения военной цели.

Ему заочно сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

О ком может идти речь

Прокуратура сообщила, что ранее ему заочно было сообщено о подозрении по факту коллаборационной деятельности. До 2014 года он работал в органах бывшей милиции, а после этого переехал на оккупированную часть Луганской области.

На странице Офиса генерального прокурора опубликован текст подозрения Лисняку Евгению Александровичу, который, по версии следствия, согласился занять должность начальника "Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области".

Этот фейковый правоохранительный орган базировался во временно оккупированном городе Купянске и распространял свою власть на занятые россиянами районы Харьковской области.

Уголовные дела против коллаборантов и предателей

Сегодня стражи порядка сообщили о подозрении еще 11 военным РФ, которые расстреливали автомобили с мирными жителями во время оккупации Бучи в Киевской области.

Также народному депутату от запрещенной ОПЗЖ сообщили о подозрении в госизмене. Речь идет об Александре Пономареве.

Ранее Служба безопасности разоблачила клирика УПЦ МП в Черкасской области, которая оправдывала российскую вооруженную агрессию и призывал захватить всю Украину.