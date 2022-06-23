RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Начальнику відділення "держбанку ЛНР" повідомили про підозру у колабораціонізмі

Фото: начальнику відділення "держбанку ЛНР" повідомили про підозру у колабораціонізмі (facebook com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прокурори повідомили про підозру у колабораційній діяльності начальнику відділення так званого "державного банку ЛНР".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Раніше підозрюваний обіймав посаду директора відділення одного з українських банків.

Слідство встановило, що навесні 2022 року чоловік добровільно погодився стати начальником Білокуракинського відділення так званого "державного банку ЛНР", де наразі діє окупаційна адміністрація Росії.

Так, прокурори Білокуракинського відділу Сватівської окружної прокуратури Луганської області повідомили про йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру у пособництві РФ одному з керівників "Укренерго".

Окрім того, правоохоронці затримали російського диверсанта, що готував вибухи на УЗ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛНРВійна Росії проти України