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Начальником штаба Сил беспилотных систем ВСУ стал Роман Гладкий

Фото: Роман Гладкий (mil.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Капитан первого ранга Роман Гладкий уже несколько недель работает в должности начальника штаба Командования Сил беспилотных систем ВСУ. На этот пост его назначил главнокомандующий Александр Сырский.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил начальник отдела коммуникаций командования Сил беспилотных систем ВС Украины, майор Виталий Медведев.

"Он (капитан Роман Гладкий - ред.) действительно назначен несколько недель назад на должность начальника штаба Командования Сил беспилотных систем приказом главнокомандующего Вооруженными силами Украины", - сказал Медведев изданию.

Он добавил, что все другие подробные комментарии появятся на официальных страницах Сил беспилотных систем в ближайшее время.

Что известно о Романе Гладком и скандале в СМИ

Согласно открытым источникам, Роман Гладкий родился 9 сентября 1975 года в Винницкой области. В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт.

С 1997 по 2003 год занимал должности от командира ракетно-артиллерийской боевой части малого противолодочного корабля "Луцк" до командира среднего десантного корабля "Кировоград" (с июля 2016 года - СДК "Юрий Олефиренко"). Был командиром большого десантного корабля "Константин Ольшанский".

В период с 2015 по 2016 г. возглавлял управление надводных и подводных сил Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В июле 2016-го был назначен начальником штаба - первым заместителем командующего ВМС ВСУ. Уже в 2018 году был уволен с этой должности.

Тогда в Минобороны объяснили, что причины увольнения напрямую связаны с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей. В то же время в ведомстве заверили, что "предположения некоторых СМИ о других причинах увольнения не соответствуют действительности".

Речь идет о распространенной в медиа информации о том, что у жены Гладкого якобы есть российский паспорт и она уже после начала оккупации проживала в Крыму, а дочь военного якобы участвовала в спортивных соревнованиях в Севастополе под флагом РФ.

Добавим, что в 2019 году Гладкий стал главой Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, а в декабре 2020 года его назначили на должность заместителя начальника штаба Командования ООС.

Силы беспилотных систем

Напомним, что Украина стала первой страной, создавшей новейший род войск - Силы беспилотных систем. 25 июня 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании СБС ВСУ.

Командующим Сил беспилотных систем стал Вадим Сухаревский, который сообщил, что в Украине более 165 разработок разного вида, которые тестируются и используются на поле боя.

Он также рассказывал, что СБС будут выполнять задачи по обеспечению подразделений дронами, их технической поддержкой, рекрутингом и подготовкой специалистов, а также планированием военных операций с привлечением беспилотных систем. Они будут также заниматься сбором опыта и взаимодействием с производителями беспилотных систем.

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ВМСВСУАлександр СырскийГенштаб ВСУ