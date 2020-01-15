Начальника митного посту судитимуть за хабар в 5,4 тыс. доларів

Начальника митного посту Державної фіскальної служби України в Миколаївській області та його заступника судитимуть за хабар в 5,4 тис. доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що начальник митного посту спільно з заступником за допомогою посередника вимагали та одержали від підприємця хабар у сумі 5,4 доларів США. За хабар посадовці обіцяли безперешкодне митне оформлення в режимі "експорт" живих овець.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно начальника митного посту Державної фіскальної служби України в Миколаївській області та його заступника. Митники підозрюються у одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Фото: затримання посадовців (dbr.gov.ua/)

Нагадаэмо, СБУ викрила і припинила діяльність новопризначених посадових осіб Державної податкової служби, які сприяли виводу у тінь щомісяця понад 500 млн гривень.

РБК-Україна писало, що чиновники Дніпровського міськради присвоїли 25 мільйонів гривень, призначених для реконструкції дитсадків і шкіл.