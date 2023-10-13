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Начальник одного из постов таможни Одесской области разоблачен на взятке

Фото: Начальник одного из постов таможни Одесской области разоблачен на взятке (dbr.gov.ua/news)
Автор: Сергей Пышкин

В Одесской области правоохранители разоблачили начальника одного из таможенных постов на получении взяток за беспрепятственное оформление импортируемых товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Как пишет ГБР, к схеме были привлечены начальник одного из таможенных постов региона и его заместитель. 

"Они наладили схему получения взяток за беспрепятственное оформление импортируемых товаров и не создание искусственных препятствий при их растаможивании", - пишет пресс-служба. 

Чиновники получали по 200 долларов от компаний-импортеров за каждый контейнер товаров, на который бизнесмены имели разрешительные документы. 

"Следователи Бюро задокументировали несколько фактов получения таможенниками неправомерной выгоды на общую сумму 2,4 тысячи долларов США", - добавляет ГБР.

 

Фото: Начальник одного из постов таможни Одесской области разоблачен на взятке (dbr.gov.ua/news)

Что грозит? 

Согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности Украины недавно задержала мошенников, предлагавших помощь с назначением на руководящую должность в одном из Винницких университетов.

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