Как пишет ГБР, к схеме были привлечены начальник одного из таможенных постов региона и его заместитель.

"Они наладили схему получения взяток за беспрепятственное оформление импортируемых товаров и не создание искусственных препятствий при их растаможивании", - пишет пресс-служба.

Чиновники получали по 200 долларов от компаний-импортеров за каждый контейнер товаров, на который бизнесмены имели разрешительные документы.

"Следователи Бюро задокументировали несколько фактов получения таможенниками неправомерной выгоды на общую сумму 2,4 тысячи долларов США", - добавляет ГБР.

Фото: Начальник одного из постов таможни Одесской области разоблачен на взятке (dbr.gov.ua/news)

Что грозит?

Согласно ч. 3 ст. 368 УК Украины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.