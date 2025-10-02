Начальник штурмовых подразделений Валентин Манько: штурмовики нужны здесь и сейчас

По словам Манько, потребность в штурмовых подразделениях является однозначной на любом направлении фронта. Он подчеркнул, что эти войска необходимы для ряда ключевых операций.

А именно:

Восстановление позиций;

Проведение штурмов;

Заведение подразделений в актив;

Выполнение невозможных для других задач.

"Прямо сейчас и еще вчера они были необходимы. Штурмовые войска нужны здесь и сейчас. Они уже созданы, работают и выполняют те задачи, которые другие не могут", - заявил Валентин Манько.

Он отметил, что в условиях осенней активизации врага, который "давит по всей линии фронта", именно штурмовые подразделения обеспечивают продвижение Сил обороны и сдерживание вражеских наступлений.

"Решительными и хорошо продуманными контрударами, мы останавливаем множество вражеских атак по всей линии фронта", - добавил он.

Валентин Манько также прокомментировал вопросы, касающиеся командования и управления подразделениями. Он пояснил, что цель оперативного управления - это не борьба за власть, а скорость и эффективность действий в условиях боевых действий.

"Командование нужно для оперативного управления - это не о "забирать" или "подсиживать", а о том, чтобы действовать быстрее и эффективнее", - подчеркнул он.

Начальник управления поблагодарил тех, кто задавал "неудобные вопросы", поскольку они помогают подразделениям становиться лучше. При этом он отметил, что дальнейшего публичного обсуждения внутренних вопросов не планирует.

"Я ответил на все вопросы, в том числе на неудобные. Далее комментировать это все и повторять сказанное мной не вижу смысла. Война не оставляет времени для повторения уже сказанного", - заявил Манько.