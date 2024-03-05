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Начальник разведки Молдовы раскрыл планы России по дестабилизации внутри страны

Фото: в Молдове раскрыли планы России по дестабилизации внутри страны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия подготовила планы по дестабилизации ситуации в Молдове. В частности, она хочет повлиять на президентские выборы.

Об этом заявил председатель Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Служба информации и безопасности в 2023 году перехватила рекордный уровень активности российских спецслужб и ожидает новых дестабилизирующих действий в этом и следующем году.

Мустяце уточнил, что российские спецслужбы хотят вмешаться в избирательные процессы. 

"У нас есть информация, что предпринимаются попытки сорвать референдум о европейской интеграции, вмешаться в президентские выборы, а также дискредитировать правительственные учреждения и политиков, которые поддерживают вступление Молдовы в Европейский союз", - рассказал начальник разведки. 

Фейки россиян о Приднестровье

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" будут просить российского диктатора Владимира Путина о вхождении в состав России. 

Такие слухи не подтвердились - депутаты попросили Москву только о “защите” от Молдовы. 

Позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что такой результат не соответствовал ожиданиям Кремля

 

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