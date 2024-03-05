Начальник разведки Молдовы раскрыл планы России по дестабилизации внутри страны

По его словам, Служба информации и безопасности в 2023 году перехватила рекордный уровень активности российских спецслужб и ожидает новых дестабилизирующих действий в этом и следующем году.

Мустяце уточнил, что российские спецслужбы хотят вмешаться в избирательные процессы.

"У нас есть информация, что предпринимаются попытки сорвать референдум о европейской интеграции, вмешаться в президентские выборы, а также дискредитировать правительственные учреждения и политиков, которые поддерживают вступление Молдовы в Европейский союз", - рассказал начальник разведки.

Фейки россиян о Приднестровье

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что депутаты так называемой "Приднестровской Молдавской Республики" будут просить российского диктатора Владимира Путина о вхождении в состав России.

Такие слухи не подтвердились - депутаты попросили Москву только о “защите” от Молдовы.

Позже представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что такой результат не соответствовал ожиданиям Кремля.