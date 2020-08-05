Начальник кіберполіції не задекларував будинок за 7,5 млн гривень

Начальник департаменту кіберполіції України Олександр Гринчак не задекларував будинок площею 221 квадратний метр в Києві. Цим будинком офіційно володіє його мати, але живе в ньому Гринчак.

Про це повідомляє "Слідство інфо".

Як зазначається, будинок розташований на території житлового комплексу "Італійський квартал" на березі Дніпра в Оболонському районі Києва.

Це містечко складається з декількох десятків таунхаусів, вілл і так званих "віллет" - двоповерхових будинків, розрахованих на дві сім'ї.

В одній з таких віллет у 2016 році придбала житло мати нинішнього начальника кіберполіції Людмила Гринчак. А в листопаді 2017 року Київрада своїм рішенням передала його матері у власність земельну ділянку під цим будинком.

За підрахунками журналістів, житло на 221 квадрат в "Італійському кварталі" може коштувати від 7,5 мільйона гривень.

При цьому Гринчак не володіє ніяким бізнесом, яким можна було б пояснити походження грошей на покупку цієї нерухомості.

У деклараціях про доходи за 2016-2018 роки Олександр Гринчак вказував свою матір як члена сім'ї, але про будинок не згадував.

Начальник кіберполіції також користується позашляховиком Lexus GX460 2016 року, яким володіє його батько. А дружина Гринчака їздить на авто Lexus RX350 2012 року, який належить тещі глави кіберполіції.

Коментувати незадеклароване житло і своє можливе проживання в "Італійському кварталі" Гринчак відмовився.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зізнався НАЗК в порушенні закону, оскільки не задекларував покупку і продаж облігацій внутрішньої держпозики.