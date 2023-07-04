Начальник Генштаба Британии охарактеризовал нынешнюю стратегию контрнаступления ВСУ
Украинские военные сейчас пытаются "взять россиян измором" для того, чтобы разрушить оборону врага в ходе контрнаступления.
Об этом заявил начальник Штаба обороны Британии адмирал Тони Радакин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Радакин подчеркнул, что контрнаступление украинских военных "в полной мере" пока все еще не началось.
По словам адмирала, сейчас наши защитники пытаются использовать стратегию "взять измором, растянуть и наносить удары". Таким образом они хотят пробить оборону российских оккупантов.
Начальник Штаба Британии также добавил, что сейчас несправедливо привязывать нашу страну к временным рамкам и рассказывать о том, что "контрнаступление идет медленно".
"Даже за последние несколько недель Украина заняла больше позиций, чем Россия за последний год… Россия настолько слаба, что у нее нет сил для значительного контрнаступления", - отметил адмирал.
Контрнаступление ВСУ
Отметим, с начала лета украинские военные продолжают активные действия на нескольких участках фронта. За это время им удалось деоккупировать девять населенных пунктов на юго-востоке страны.
При этом наступление ВСУ проходит и на Бахмутском направлении, там наши защитники продвигаются южнее и севернее города. Если такие действия будут успешными, то солдаты Украины смогут окружить врага в населенном пункте.
Напомним, сегодня, 4 июля, заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что у украинских военных снова есть успехи на фронте.
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