Начальник Генштаба Британии контактирует с РФ и выступил за укрепление связи

"Глава британских Вооруженных Сил призвал к более регулярному общению с Россией во избежание гиперболизации в отношениях Запада с Москвой, поскольку волна российских атак погрузила во тьму несколько украинских городов", - цитирует издание Радакина.

Сообщается, что последний раз адмирал посещал Москву в феврале, непосредственно перед полномасштабным вторжением России в Украину.

Он сказал, как пишут СМИ, что поддерживает контакты с российским коллегой Валерием Герасимовым, несмотря на ухудшение британско-российских отношений.

"Хотелось бы, чтобы это общение было еще более регулярным. Я бы хотел, чтобы контакты с РФ были еще сильнее, даже если это будут трудные разговоры. Это продолжающиеся отношения", - заявил Радакин.

При этом он акцентировал, что договорился с Герасимовым не разглашать детали их переговоров и российский генерал якобы придерживается этого.

"Нужно использовать все возможности, чтобы держать каналы связи с Россией открытыми и дальше. Опасность заключается в том, что вы настолько увлечены, что можете все преувеличивать. Вам нужно анализировать, но не переоценивать, а также пытаться быть уравновешенным", - говорит. Радакин.

Напомним, совсем недавно адмирал Радакин заявил, что Россия потерпела неудачу в войне против Украины и будет продолжать проигрывать во всех своих военных целях, а чем дальше, тем хуже будет для Москвы.

Также Радакин заявлял, что Украина должна сама решать, когда нужно садиться за стол переговоров с Россией.

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