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Начальник генштабу РФ Герасимов приїхав з "перевіркою" в Україну, - росЗМІ

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Москва, Субота 02 липня 2022 10:56
Начальник генштабу РФ Герасимов приїхав з "перевіркою" в Україну, - росЗМІ Фото: Володимир Путін та Валерій Герасимов (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов приїхав на тимчасово окуповані території України. Нібито для перевірки загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Герасимов перевірив угруповання російських військ, які залучені у "спеціальній військовій операції" в Україні", - пишуть російські ЗМІ.

На опублікованих кадрах Герасимов, як помітили журналісти, знаходиться в командному пункті, який минулого тижня відвідав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Однак варто зазначити, що з опублікованих світлин з "командного пункту" та у польовому таборі військ окупантів важко однозначно визначити, перетинав Герасимов кордон України чи ні.

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ написали, що міністр оборони Шойгу нібито відвідав окуповані регіони України, зокрема йшлося про Донбас.

Після чого стало відомо, що Шойгу побоявся відвідати пункти управління ЗС РФ на території Луганської та Донецької областей.

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