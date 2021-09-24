Розпочався розпродаж квитків на футбольний матч Фінляндія - Україна: де придбати

Матч відбудеться на стадіоні "Олімпійський" в столиці Фінляндії. Глядачів пускатимуть на гру лише в масках.

Квиток можна придбати на сайті партнера Футбольної асоціації Фінляндії.

Зазначається, що під час входу на стадіон у вболівальників перевірятимуть документи, які посвідчуватимуть їх особу.

Варто додати, що посилання на продаж квитків діятиме включно до 30 вересня.