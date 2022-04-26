Почалася принципово нова фаза. ЗСУ переходять на зброю НАТО, - Кулеба

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на главу МЗС Дмирта Кулебу .

"Ми перейшли в абсолютно нову фазу, про яку навіть два місяці тому ніхто не замислювався. Ми перейшли в принципово нову фазу, про яку навіть ніхто не мріяв – переведення Збройних сил України на натівську зброю, на натівський стандарт. І це вже відбувається", - сказав Кулеба.

Він повідомив, що президент Володимир Зеленський зміг переконати главу Білого Дому Джо Байдена в тому що настав час це зробити.

"І до нас поїхали спочатку гаубиці, але це лише початок, до нас поїде набагато більше" - підсумував Кулеба.