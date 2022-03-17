Почалася загальнонаціональна хвилина мовчання. Вона буде щоденною

Відсьогодні, 17 березня, в Україні щодня о 09:00 проводитиметься загальнонаціональна хвилина мовчання. На згадку про всіх українців, які загинули у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента .

Кабінету міністрів і місцевій владі доручено забезпечувати проведення хвилини мовчання, в тому числі в навчальних закладах. За кордоном її забезпечуватимуть дипломатичні установи України щодня о 09:00 за місцевим часом.

Нагадаємо, тільки за даними ООН, з початку війни Росії проти України загинули не менше 690 мирних жителів.

Українські дані істотно вищі, оскільки лише в одному Маріуполі число загиблих йде на тисячі. Днями президент Володимир Зеленський також вперше озвучив військові втрати, заявивши, що загинули близько 1 300 українських військових.

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