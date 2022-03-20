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З початку вторгнення Росії 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України, - Зеленський

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Київ, Неділя 20 березня 2022 03:20
З початку вторгнення Росії 70 нашим захисникам присвоєно звання Героя України, - Зеленський Володимир Зеленський (скріншот відео)
Автор: Константин Широкун

Всього за дні повномасштабної війни вже 70 захисникам присвоєно звання Героя України. 2180 українців нагороджені орденами та медалями за мужність, за порятунок товаришів по службі й цивільних, за ефективні дії з оборони держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні підписав указ про нагородження державними нагородами України 161 нашого захисника. З них 40 - посмертно. Та указ про присвоєння звання Героя України 12 військовослужбовцям. Вісім з них – посмертно", - зазначив Президент України.

Зеленський також вдень зустрівся з бійцями підрозділу особливого призначення Національної поліції КОРД: відзначив їх дії нагородами, подякував за службу, за захист мирних міст і за допомогу армії.

"Можу сказати від імені всього нашого українського народу: ми вдячні кожному з вас. Кожному і кожній, хто захищає нашу державу і зупиняє армію окупантів, яку називали однією з кількох найпотужніших у світі", - підкреслив у своєму виступі Зеленський.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 25-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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