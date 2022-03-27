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З початку війни з України виїхали 3,8 мільйона осіб, - ООН

Фото: з України виїхали 3,8 млн осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Агентство ООН у справах біженців заявили, що з 24 лютого з України виїхали 3,8 млн осіб. Близько 90% з тих, що виїхали, складають жінки і діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.

З тих, хто поїхав, 2,2 млн втекли до сусідньої Польщі. Понад 500 тисяч дісталися до Румунії. При цьому, за підрахунками ООН, до Росії виїхало близько 300 тисяч осіб.

Всього вважається, що понад 10 млн українців через війну були змушені покинути свої будинки, включаючи майже 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб.

Нагадавши, за попередніми даними, з початку військового вторгнення Росії в Україні загинули 139 дітей.

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Війна Росії проти УкраїниООНБіженці