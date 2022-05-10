З початку війни з України в РФ вивезено близько 500 тисяч тонн зерна, - Мінагрополітики

З початку російського вторгнення в Україну з окупованих територій в РФ і Крим для подальшого перепродажу було вивезено від 400 до 500 тисяч тонн зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра аграрної політики України Миколи Сольського.

У Мінагрополітики повідомляють, що грабунком продуктів аграрної промисловості України керують особи, пов'язані безпосередньо з Кремлем.

"Ми бачимо, що близько 400-500 тисяч тонн зерна вони організовано відправляють у напрямку Криму. Це великий бізнес, який керується людьми вищого рівня: працівники спецслужб країни-агресора, військові та різноманітні аферисти, яким такий бізнес по життю підходить", - підкреслив міністр.

Сольський також зазначив, що з Криму викрадене зерно вивозять до Росії. За його словами, українські правоохоронні органи фіксують і ведуть облік трейдерів, які замішані в цьому процесі. Всі факти порушень українського законодавства надалі передаються в прокуратуру. Своєю чергою, МЗС України докладає всіх зусиль, щоб за допомогою міжнародних партнерів вивезене зерно було конфісковано.