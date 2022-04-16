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З початку війни в Україні загинуло 200 дітей

Фото: з початку війни в Україні загинуло 200 дітей (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинули 200 дітей. Ще 360 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Починаючи з 24 лютого 2022 року 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, 200 дітей загинуло та більше 360 поранено", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 105, Харківській - 88, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів м. Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало 5 дітей, двоє з яких загинуло, серед них 7-місячний малюк.

Крім того, 14 квітня на околиці смт. Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряду отримав поранення 15-річний хлопець.

Також через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 52-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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