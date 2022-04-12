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З початку війни в Україні загинули 186 дітей

Фото: з початку війни в Україні загинули 186 дітей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 530 дітей. Так, в результаті російської агресії загинули 186 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генпрокурора в Facebook.

"Понад 530 дітей постраждали в Україні в результаті збройного вторгнення РФ в нашу державу. При цьому станом на ранок 12 квітня 2022 року 185 дітей загинули і понад 344 отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що цифри не остаточні, оскільки йде робота по їх встановленню в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у

  • Донецької області - 113,
  • Київській - 99,
  • Харківській - 76,
  • Чернігівській - 54,
  • Миколаївської - 40,
  • Луганській - 36,
  • Херсонській - 36,
  • Запорізькій - 22,
  • Київ - 16,
  • Сумський - 16,
  • Житомирській - 15.

Війна в Україні триває вже 48 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти України