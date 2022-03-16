RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З початку війни Україна імпортувала з Польщі вже майже 20 тис. т вугілля, - ДТЕК

Фото: з початку війни Україна імпортувала з Польщі вже майже 20 тис. т вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК прийняла на свої ТЕС вже близько 17 тис. т вугілля, закупленого в Польщі в умовах воєнного стану для підтримки роботи енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Facebook.

"На адресу "ДТЕК Енерго" з Польщі відправлено вже 23 тисячі тонн із 60 тисяч тонн імпортного вугілля, передбаченого в рамках контракту з вугледобувним підприємством Bogdanka. Майже 17 тисяч тонн палива вже надійшло на ТЕС компанії. Вони призначені для підтримки роботи станцій в період війни. Поставки продовжуються", - повідомили в компанії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel писало, що енергосистема України може бути інтегрована в єдину енергосистему країн ЄС уже в березні.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКПольшаКримінальна справа