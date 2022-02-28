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З початку війни з Росією загинули понад 350 мирних українців, серед них є діти

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Україні з початку нападу Росії загинули понад 350 мирних жителів. Серед жертв російських загарбників - 14 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенко.

"Серед мирного населення загинули 352 людини, в тому числі 14 дітей", - написав у своєму Telegram Геращенко.

За його словами, МВС України готує поіменні списки жертв "путінського фашизму".

Нагадаємо, МВС України створило сайт для пошуку полонених і вбитих російських солдатів, щоб їхні сім'ї могли дізнатися їхню долю.

Зазначимо, бойові дії на території України тривають п'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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