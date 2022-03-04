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З початку війни у Києві народилися 390 дітей, - Кличко

Автор: Наталія Будянська

За вісім днів війни, з 24 лютого до 3 березня, у Києві народилися 390 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Telegram.

Як повідомлялось, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до власників аптек у Києві з проханням відновити роботу. Збільшення кількості працюючих аптек, на думку мера, значно зменшить годині черги киян за ліками в комунальні аптеки.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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