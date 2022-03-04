З початку війни у Києві народилися 390 дітей, - Кличко

За вісім днів війни, з 24 лютого до 3 березня, у Києві народилися 390 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка у Telegram .

Як повідомлялось, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до власників аптек у Києві з проханням відновити роботу. Збільшення кількості працюючих аптек, на думку мера, значно зменшить годині черги киян за ліками в комунальні аптеки.

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