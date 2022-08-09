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З початку війни Донецьку область покинуло більше мільйона цивільних

Фото: з початку війни Донецьку область покинуло більше мільйона цивільних (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні підрахували кількість цивільних, які покинули Донецьку область від початку російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заступник керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка.

За його словами, від початку війни Донецьку область покинуло понад 1 мільйон 300 тисяч громадян.

За останні шість днів, влада у рамках обов'язкової евакуації, вивезла три тисячі цивільних, серед яких майже 600 дітей та 1 400 жінок.

Нагадаємо, що в кінці липня президент Зеленський, оголосив про початок обов'язкової евакуації цивільних мешканців Донецької області.

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евакуаціяДонецька областьВійна в Україні