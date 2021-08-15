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Від початку доби на Донбасі не зафіксовано порушень

Автор: Сергій Пишкін

Від початку поточної доби, в районі проведення ООС не зафіксовано жодних порушень з боку збройних формувань Російської Федерації. Піротехнічні розрахунки ДСНС продовжують розміновувати територію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

На території Донбасу, протягом поточної доби, зберігається "тиша".

"Піротехнічні розрахунки ДСНС України зі складу Об'єднаних сил, в порядку реалізації комплексу безпекових заходів в інтересах цивільного населення, розмінували 1 гектар території та передали на знищення 72 вибухонебезпечних предмети", - додає пресслужба ООС.

Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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Донбас