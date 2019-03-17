Від початку доби на Донбасі ворожих обстрілів не зафіксовано

Втрат серед українських захисників немає

От начала текущих суток, 17 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано ни одного случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сообщается, что по состоянию на 12:00 17 марта не было зафиксировано никаких обстрелов позиций украинских военных.

"Ситуация на линии соприкосновения полностью контролируется украинскими военными", - сообщили в Министерстве обороны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что пункты пропуска на Донбассе пересекли более 41 тыс. лиц. Сообщается, что поток через КПВВ на Донбассе характеризуется незначительным уменьшением по сравнению с прошлым днем, в частности, пункты пропуска пересекли 41600 лиц и 5500 транспортных средств.

Напомним, что за прошедшие сутки, 16 марта, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный. Российские оккупационные войска дважды открывали огонь в сторону позиций Об'объединенных сил. При этом применялось запрещенное вооружение.