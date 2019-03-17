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Від початку доби на Донбасі ворожих обстрілів не зафіксовано

Новини » Суспільство    17.03.2019 - 13:39
Від початку доби на Донбасі ворожих обстрілів не зафіксовано
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських захисників немає

Від початку поточної доби, 17 березня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано жодного випадку порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Повідомляється, що станом на 12:00 17 березня не було зафіксовано жодних обстрілів позицій українських військових.

"Ситуація на лінії зіткнення повністю контрольована українськими військовими", - повідомили в Міністерстві оборони.

 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що пункти пропуску на Донбасі перетнули понад 41 тис. осіб. Повідомляється, що потік через КПВВ на Донбасі характеризується незначним зменшенням у порівнянні з минулим днем, зокрема, пункти пропуску перетнули 41600 осіб і 5500 транспортних засобів.

Нагадаємо, що минулої доби, 16 березня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув один український військовий. Російські окупаційні війська двічі відкривали вогонь у бік позицій Об'єднаних сил. При цьому застосовувалось заборонене озброєння.

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