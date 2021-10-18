З початку доби на Донбасі бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС
Фото: з початку доби на Донбасі бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях ООС (Getty Images)
З початку доби, в районі проведення операції Об'єднаних сил, проросійські бойовики тричі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи, бойовики Російської Федерації тричі порушили "тишу":
- біля Пісків - ворог відкрив вогонь з великокаліберних кулеметів і ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новолуганського - вели вогонь з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
"Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування", - пише пресслужба.
Внаслідок обстрілів, ніхто з військовослужбовців України не постраждав.