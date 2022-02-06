З початку доби бойовики двічі порушили "тишу": втрат серед військових немає
Фото: з початку доби бойовики двічі порушили "тишу" (facebook.com/mod.mil.rus)
З початку доби в районі проведення ООС, бойовики Російської Федерації двічі відкрили вогонь по позиціях українських військовослужбовців. Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Ігноруючи домовленості, що були досягнуті в рамках ТКГ, проросійські бойовики двічі відкрили вогонь, а саме:
- у бік Водяного - обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Пісків - вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - пише пресслужба ООС.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 5 лютого, російсько-окупаційні війська на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого були поранені двоє військовослужбовців України.