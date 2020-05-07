З початку доби бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Внаслідок ворожого обстрілу один український війський отримав поранення

Від початку поточної доби на Донбасі бойовики чотири рази обстрілювали українські позиції у результаті чого одного військовослужбовця було поранено. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, зранку на Луганському напрямку російські окупаційні війська випустили 18 мін 82-го калібру, а також застосовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети і великокаліберні кулемети під час обстрілу оборонців Оріхового. Крім того, напад був здійснений по опорних пунктах українських захисників неподалік Новотошківського у період з 10:45 по 11:00. Бойовики випустили 4 міни 120-го калібру.

Також окупант вів вогонь на Донецькому напрямку вівши вогонь з автоматичних станкових гранатометів по оборонцям Новоселівки-2. Разом з тим, вони зі стрілецької зброї обстріляли позиції Об’єднаних сил поруч з Мар’їнкою.

Як зазначається, підрозділи зі складу Об’єднаних адекватно придушували ворожу активність з чергових вогневих засобів. Однак, внаслідок ворожого обстрілу один український захисник отримав поранення.

Нагадаємо, у районі операції Об'єднаних сил на Донбасі минулої доби, 6 травня, збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню.

Також правоохоронці почали розслідування обстрілу школи та житлових будинків у селищі Золоте-4, яке знаходиться поблизу лінії зіткнення на Донбасі.