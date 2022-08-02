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З початку повномасштабної війни в Україні уклали тисячі угод про продаж землі, - Мінагрополітики

Фото: З 24 лютого укладено понад 10 тисяч угод про продаж землі (freepik.com)
Автор: Олег Васьків

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні уклали 10 341 угоду про продаж землі. Охоплена площа - 18 153 га.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Зокрема протягом останнього тижня було укладено 1317 правочинів у межах ринку землі за площею 2 256 га.

Угоди на найбільшу площу земель були укладені в таких областях:

  • Кіровоградська (2,4 тис. га);
  • Полтавська (2,2 тис. га);
  • Вінницька (2,2 тис. га);
  • Хмельницька (1,8 тис. га);
  • Дніпропетровська (1,3 тис. га).

У цілому станом на 1 серпня 2022 року за увесь період функціонування ринку землі укладено 111 307 земельних угод. Площа земель згідно з зареєстрованими правочинами сягає 262 679 га.

Нагадаємо, з 1 липня 2021 року в Україні дозволили продавати землю. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи - громадяни України з обмеженням в 100 гектарів.

Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.

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Продаж земліВійна Росії проти України