З початку карантину в Україну повернули 100 тисяч громадян

З початку карантину уряд України евакуював в країну 100 тисяч українських громадян. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Telegram.

За його словами, ще близько 9 тисяч українців, які заявили про бажання повернутися додому, залишаються за кордоном.

"Ті рейси, які розпочати 27 березня і буде завершуються після 00:00 годин 28 березня, будуть прийняті. МОЗ забезпечить необхідні обстеження громадян, які повернуться. Громадяни підпишуть згоду на добровільну ізоляцію, дотримання якої буде контролюватися поліцією. За дорученням президента для людей, які хочуть повернутися в Україну, готуємо рішення, яке передбачає обсервацію", - повідомив Криклій.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що близько 17 тисяч громадян України, яких евакуювали із-за кордону, пройдуть обсервацію. В якості місць для обсервації можуть використовувати готелі, якщо не вистачатиме місць у лікарнях.

Раніше РБК-Україна писало, що евакуаційні літаки, що вилетіли з інших країн 27 березня, зможуть завершити рейс, незважаючи на закриття кордону в Україні. При цьому в Міністерстві закордонних справ закликали українців, які не встигли повернутися додому, продовжити термін перебування в тій країні, в якій вони перебувають на даний момент.