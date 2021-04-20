Із початку року зафіксовано 21 випадок фізичної агресії проти журналістів, - НСЖУ

Так, у січні задокументували три випадки насильства, у лютому - 14, у березні - чотири.

"В основному це інциденти, пов’язані з агресивним перешкоджанням виконанню редакційних завдань працівниками мас-медіа та журналістами-фрілансерами. Обставини окремих атак свідчать про умисний намір помсти за публікацію "незручних" матеріалів", - йдеться в повідомленні.

Так, десятого лютого в Одесі агресивно налаштована компанія напала на знімальну групу "Сьомого каналу" під час зйомок на місцевому ринку. З рук телеоператора вибили камеру. Суд призначив покарання нападнику у виді обмеження волі на строк 2 роки.

Крім того, жорстоке побиття журналіста чиновником зафіксоване у Черкасах, у Києві телеоператора вкусили за руку, у Вінниці журналістові зламали палець.

"У Національній спілці журналістів України обурені значною фізичною агресією до журналістів, хоч і відзначають оперативне реагування поліції на звернення працівників ЗМІ", - йдеться в заяві.