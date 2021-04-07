З початку року на виплати компенсацій за зруйноване житло на Донбасі спрямували 20 млн гривень

З початку року на виплати компенсацій за зруйноване житло на окупованому Донбасі спрямували 20,285 млн гривень. Компенсації отримали 76 постраждалих.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Всього у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318.
У міністерстві обіцяють, що до кінця цього року допомогу отримають щонайменше 300 сімей.
У відомстві наголошують, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла.
"Це ні в якому разі не виключає подальші дії по доказах та відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла - Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду", який переданий на експертизу до центральних органів виконавчої влади", - додають у міністерстві.
Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, через КПВВ "Щастя" до тимчасово окупованої території Донбасу проїхали одинадцять вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста. У вантажівках повезли будівельні матеріали.
РБК-Україна писало, що уряд Австрії прийняв рішення виділити Україні 1,5 млн євро. Кошти надаються на гуманітарні проекти на Донбасі.