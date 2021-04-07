З початку року на виплати компенсацій за зруйноване житло на Донбасі спрямували 20 млн гривень

Всього у Луганській області компенсації потребують близько 375 родин, у Донецькій області - 318.

У міністерстві обіцяють, що до кінця цього року допомогу отримають щонайменше 300 сімей.

У відомстві наголошують, що мова йде не про заміну житла, а про компенсацію за сам факт втрати житла.

"Це ні в якому разі не виключає подальші дії по доказах та відшкодуванню Російською Федерацією фактичного збитку за втрату житла - Мінреінтеграції вже розробило законопроєкт "Про державну політику перехідного періоду", який переданий на експертизу до центральних органів виконавчої влади", - додають у міністерстві.