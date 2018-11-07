З початку року під час пожеж в Україні загинули майже 1,4 тисячі людей

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Травми різного ступеню важкості отримали 1174 українців

Із початку року в Україні під час пожеж загинули 1390 українців, ще 1174 людей отримали травми різного ступеню важкості. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Лише за останню добу в Україні сталось 80 пожеж. Унаслідок них загинуло троє людей.

За словами рятувальників, основною причиною займання є недбалість та нехтування правилами безпеки.

ДСНС закликає притримуватись правил пожежної безпеки. Зокрема:

не залишати малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

слідкувати за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;

не палити у ліжку;

намагатися уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

подбати про справність печей та обігрівальних приладів.

Нагадаємо, 6 листопада у Київській області в міті Узин під час пожежі загинули троє людей. Серед загиблих - двоє дітей 2016 та 2017 року та їхня матір.