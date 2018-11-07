ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

З початку року під час пожеж в Україні загинули майже 1,4 тисячі людей

Новини » Надзвичайні події    07.11.2018 - 22:38
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Травми різного ступеню важкості отримали 1174 українців

Із початку року в Україні під час пожеж загинули 1390 українців, ще 1174 людей отримали травми різного ступеню важкості. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Лише за останню добу в Україні сталось 80 пожеж. Унаслідок них загинуло троє людей.

За словами рятувальників, основною причиною займання є недбалість та нехтування правилами безпеки. 

ДСНС закликає притримуватись правил пожежної безпеки. Зокрема: 

  • не залишати малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • слідкувати за станом та справністю електромережі;
  • у разі виходу з приміщень не залишати увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
  • не палити у ліжку;
  • намагатися уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
  • подбати про справність печей та обігрівальних приладів.

Нагадаємо, 6 листопада у Київській області в міті Узин під час пожежі загинули троє людей. Серед загиблих - двоє дітей 2016 та 2017 року та їхня матір. 

На пожежах в Україні за тиждень загинула 31 особа, - ДСНС Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Новини України ДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся