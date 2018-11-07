С начала года во время пожаров в Украине погибли почти 1,4 тысячи человек

Травмы разной степени тяжести получили 1174 украинцев
С начала года в Украине во время пожаров погибли 1390 украинцев, еще 1174 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Только за последние сутки в Украине произошло 80 пожаров. В них погибло трое людей.
По словам спасателей, основной причиной возгорания является халатность и пренебрежение правилами безопасности.
ГСЧС призывает придерживаться правил пожарной безопасности. В частности:
Напомним, 6 ноября в Киевской области в мити Узин во время пожара погибли трое людей. Среди погибших - двое детей 2016 и 2017 года и их мать.