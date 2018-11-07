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С начала года во время пожаров в Украине погибли почти 1,4 тысячи человек

Новости » Происшествия    07.11.2018 - 22:38
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Травмы разной степени тяжести получили 1174 украинцев

С начала года в Украине во время пожаров погибли 1390 украинцев, еще 1174 человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Только за последние сутки в Украине произошло 80 пожаров. В них погибло трое людей.

По словам спасателей, основной причиной возгорания является халатность и пренебрежение правилами безопасности.

ГСЧС призывает придерживаться правил пожарной безопасности. В частности:

  • не оставляйть малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть со спичками;
  • следить за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели, и др;
  • не курить в постели;
  • стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности
  • позаботиться об исправности печей и обогревательных приборов.

Напомним, 6 ноября в Киевской области в мити Узин во время пожара погибли трое людей. Среди погибших - двое детей 2016 и 2017 года и их мать.

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