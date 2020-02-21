З початку року в Україні на пожежах загинули понад 300 осіб

З початку 2020 року в результаті пожеж в Україні загинули понад 300 людей та ще понад 200 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, з початку поточного року кількість загиблих внаслідок пожеж в Україні становить 342. Також відомо про 244 постраждалих. Лише впродовж 20 лютого на пожежах загинуло 8 людей.

Зазначається, що переважна кількість випадків пов'язана з недбалістю громадян, що стає причиною виникнення займань та загибелі людей.

"Взимку показник трагічних випадків у житловому секторі стабільно зростає. Громадяни опалюють свої домівки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у приміщеннях та перенавантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади", - пояснили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Первомайську стався вибух на території гаражного кооперативу. Встановлено, що вибухнув паливний бак. В результаті інциденту 2 людини загинули, ще одну в тяжкому стані госпіталізовано.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт. Лосинівка Ніжинського району. Пожежу було ліквідовано. В результаті події ніхто не постраждав.