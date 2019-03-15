З початку року до суду надійшло 6 позовів до членів ВККСУ

В п’яти справах суд відкрив провадження

С начала 2019 года в Окружной административный суд Киева поступили 6 исков к членам Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ). Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда.

По словам пресс-секретаря, один иск был возвращен судом по причине не устранения недостатков, еще в пяти делах суд открыл производство.

"В частности, одно из них - дело по иску к члену Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергею Козьякову относительно признания с 24 октября 2018 года противоправными его действий относительно осуществления полномочий члена ВККСУ и обязательства его воздержаться от осуществления таких полномочий", - сказала пресс-секретарь.

В Окружном суде сообщили что предметом следующего дела стало признание противоправной бездеятельность Козьякова в части ненадлежащего осуществления полномочий по организации работы и руководства ВККСУ, а также признание отсутствия полномочий члена ВККСУ Алексея Щотки с 5 декабря 2018 года и обязательства его воздержаться от осуществления таких полномочий.

"Еще три дела касаются признания противоправными действий членов ВККСУ Сергея Козьякова, Владимира Бутенко и Татьяны Весельской с выставления баллов за практическое задание в рамках конкурса на занятие вакантных должностей судей Верховного Суда, объявленного 2 августа 2018 года", - добавила пресс-секретарь.

Также в производстве суда находятся дела, где члены ВККСУ привлечены в качестве третьих лиц. В частности, это дело по иску Совета адвокатов Украины, в котором истец просит суд признать противоправным ее бездействие по не назначение члена ВККСУ с 24 октября 2018 года и обязать объявить проведение съезда адвокатов Украины для назначения на вакантную должность члена ВККСУ в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.

"А также дело по иску к председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновия Холоднюка о признании противоправной его бездеятельности относительно не назначения члена ВККСУ с 19 декабря 2018 года и обязательстве ответчика назначить на вакантную должность члена ВККСУ", - резюмировала она.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходе из отеля Hilton в Киеве 16 ноября неизвестные напали на председателя Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Сергея Козьякова.

РБК-Украина писало, что в финальном рейтинге конкурса в Верховный суд ВККСУ учла 78% выводов ГРД.