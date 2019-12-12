З початку року фахівці "Запоріжгазу" виявили понад 10 тис. витоків газу

Ілюстративне фото (УНІАН)

Спеціалісти здійснили обстеження 1,5 тис. кілометрів підземних і майже 3 тис. кілометрів надземних газопроводів

Впродовж 10 місяців 2019 року фахівці "Запоріжгазу" обстежили понад 5 тис. км газових мереж. За цей час було виявлено і ліквідовано понад 14 тис. витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку року спеціалісти "Запоріжгазу" здійснили обстеження 1,5 тис. кілометрів підземних і майже 3 тис. кілометрів надземних газопроводів, якими газ транспортується до осель споживачів по всій Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, під час обстежень було виявлено і ліквідовано 96 витоків на підземних газогонах і майже 7,8 тис. витоків на надземних та їх з’єднаннях. Крім того, працівники служби комплексного приладового обстеження (КПО) знайшли і відновили 4 447 пошкоджень ізоляційного покриття.

"Обстеження, діагностика та усунення пошкоджень газорозподільної системи здійснюються фахівцями служби КПО. Причому у будь-яку погоду незалежно від пори року. Загалом, це дуже складна праця. І це лише один з наших напрямків роботи", - говорить технічний директор АТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

У прес-службі зазначили, що для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 500 тис. абонентів Запорізької області, фахівці АТ "Запоріжгаз" щоденно проводять профілактику та діагностику газової системи, щоб попереджати виникнення аварійних ситуацій.

"Так з початку року проведено 32 427 регламентних робіт на 1268 газорегуляторних пунктах шафового типу (ШРП) і понад 8 тис. регламентних робіт на 287 звичайних газорегуляторних пунктах (ГРП). Проведено більше 6 тис. перевірок 626 станцій катодного захисту та понад 49 тис. будинкових регуляторів тиску", - йдеться у повідомленні.