ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З початку року фахівці "Запоріжгазу" виявили понад 10 тис. витоків газу

Новини » Енергетика     12.12.2019 - 14:32
З початку року фахівці "Запоріжгазу" виявили понад 10 тис. витоків газу
Ілюстративне фото (УНІАН)

Спеціалісти здійснили обстеження 1,5 тис. кілометрів підземних і майже 3 тис. кілометрів надземних газопроводів

Впродовж 10 місяців 2019 року фахівці "Запоріжгазу" обстежили понад 5 тис. км газових мереж. За цей час було виявлено і ліквідовано понад 14 тис. витоків газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"З початку року спеціалісти "Запоріжгазу" здійснили обстеження 1,5 тис. кілометрів підземних і майже 3 тис. кілометрів надземних газопроводів, якими газ транспортується до осель споживачів по всій Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, під час обстежень було виявлено і ліквідовано 96 витоків на підземних газогонах і майже 7,8 тис. витоків на надземних та їх з’єднаннях. Крім того, працівники служби комплексного приладового обстеження (КПО) знайшли і відновили 4 447 пошкоджень ізоляційного покриття.

"Обстеження, діагностика та усунення пошкоджень газорозподільної системи здійснюються фахівцями служби КПО. Причому у будь-яку погоду незалежно від пори року. Загалом, це дуже складна праця. І це лише один з наших напрямків роботи", - говорить технічний директор АТ "Запоріжгаз" Тетяна Бузовська.

У прес-службі зазначили, що для забезпечення газом у цілодобовому режимі понад 500 тис. абонентів Запорізької області, фахівці АТ "Запоріжгаз" щоденно проводять профілактику та діагностику газової системи, щоб попереджати виникнення аварійних ситуацій.

"Так з початку року проведено 32 427 регламентних робіт на 1268 газорегуляторних пунктах шафового типу (ШРП) і понад 8 тис. регламентних робіт на 287 звичайних газорегуляторних пунктах (ГРП). Проведено більше 6 тис. перевірок 626 станцій катодного захисту та понад 49 тис. будинкових регуляторів тиску", - йдеться у повідомленні.

Аварійна служба "Житомиргазу" здійснила майже 18 тис. виїздів АДС "Львівгазу" відреагувала на 21,5 тис. викликів споживачів
Новини України Запоріжжягаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся