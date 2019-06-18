З початку року споживання газу у Дніпрі скоротилось на 15%, - "Дніпрогаз"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Зниження обсягів газоспоживання спеціалісти компанії фіксують серед промислових підприємств, побутових споживачів та теплопостачальних підприємств

З початку 2019 року ПАТ "Дніпрогаз" було розподілено 384,7 млн куб. м газу, що на 15% (453,2 млн куб. м) менше обсягів споживання у аналогічному періоді 2018 року. У зв’язку з цим компанія недоотримала майже 32 млн гривень запланованої тарифної виручки, яка є основним джерелом для здійснення поточних ремонтів та модернізації газових мереж. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зниження обсягів газоспоживання на 13% або на 19,8 млн куб. м спеціалісти компанії фіксують серед промислових підприємств. Зменшили обсяги спожитого газу також побутові споживачі, використавши на 43,2 млн куб. м (28%) менше газу. Теплопостачальні підприємства знизили обсяги спожитого енергоресурсу на 1,6 млн куб. м (1%).

"Ситуація у газовій галузі на сьогоднішній день залишається критичною, - коментує фінансовий директор компанії Лілія Кузнецова. – Через низький рівень зарплати, яка формується із затвердженого держрегулятором тарифу на розподіл газу, Оператори ГРМ продовжують втрачати кваліфіковані кадри. Окрім цього, тарифи газорозподільних компаній не переглядаються вже котрий рік, що призводить до зниження рівня надійності та безпеки газотранспортної системи".

За словами прес-служби, у 2018 році збитки "Дніпрогазу" за надання послуг з розподілу блакитного палива сягнули 137 млн гривень. В той же час, тариф на розподіл природного газу, затверджений для ПАТ "Дніпрогаз" НКРЕКП, залишається незмінним та складає 56 коп. за 1 кубометр розподіленого палива. Така величина тарифу покриває реальну вартість робіт, товарів та послуг лише на 69%, що унеможливлює стабільне функціонування підприємства.

"Незважаючи на важке фінансове становище, що пов’язане із недоотриманням планової тарифної виручки та постійними збитками, працівники компанії виконують усі першочергові регламентні роботи, спрямовані на забезпечення безперебійного та безаварійного газопостачання населення та промислових споживачів міста. В першу чергу це стосується проходження без збоїв опалювального сезону 2019-2020 років", - йдеться у повідомленні.