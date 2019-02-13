З початку року при перетині КПВВ на Донбасі померли 10 людей

В ООН закликали поліпшити умови переходу на блокпостах на Донбасі

На востоке Украины в 2019 году во время пересечения контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения с оккупированными территориями Донбасса умерли 10 человек. Об этом сообщила помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине, передает РБК-Украина.

Мюллер напомнила, что в октябре она призывала правительство Украины улучшить условия перехода на блокпостах.

"Хотя прогресс и был достигнут, я настоятельно призываю к прогрессу с обеих сторон. В Луганской области гражданские могут пересекать только один блокпост, это мост в Станице Луганской. Этого недостаточно. Сейчас, зимой, очень важно, чтобы у людей были возможности пересекать линию соприкосновения", - заявила помощник генсека ООН.

Она отметила, что половина из 10 умерших на блокпостах в этом году - пожилые люди.

Напомним, 5 февраля в Донецкой области в результате аварии на подъезде к контрольному пункту пропуска "Марьинка" погибли пять человек.