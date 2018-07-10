Щодо 117 тис. боржників по аліментам застосовані обмеження, - Мін'юст

Новини Суспільство 10.07.2018 - 16:37
Ілюстративне фото (baf.kiev.ua)
Ілюстративне фото (baf.kiev.ua)

З боржників по аліментам стягнуто 1,9 млрд гривень

На сьогодні згідно з нормами першого пакету законодавчої ініціативи "Чужих дітей не буває" із боржників по аліментам уже стягнуто 1,9 млрд гривень. Про це у Twitter повідомила прес-служба Міністерства юстиції України.

Зазначається, що дану суму аліментів стягнуто на користь понад 500 тисяч дітей. Крім того, щодо 117 тис українців застосовані обмеження. Йдеться про виїзд за кордон та керування автомобілем.

Також складено понад 19 тис. протоколів про призначення суспільно корисних робіт. Із них 1200 - вже працюють.

Щодо 117 тис. боржників по аліментам застосовані обмеження, - Мін'юстЯк повідомив міністр юстиції Павло Петренко, майже 25% всіх судових рішень, які перебувають на примусовому виконанні в органах юстиції, стосуються стягнення аліментів.

Щодо 117 тис. боржників по аліментам застосовані обмеження, - Мін'юст

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні діти щотижня отримують 100 мільйонів гривень аліментів завдяки дії законодавчих ініціатив "Чужих дітей не буває".

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