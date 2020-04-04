З початку року на Донбасі від мін загинули понад 10 цивільних

З початку 2020 року на Донбасі зафіксовано понад 10 випадків загибелі цивільного населення внаслідок підриву на міні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Яшар Халіта Чевіка.

За словами Чевіка, з початку 2017 року спостерігачі ОБСЄ зафіксували 300 жертв від вибуху мін та боєприпасів серед цивільного населення. Минулого року від вибуху мін загинули 10 дітей.

"У 2019 році 10 з 48 цивільних жертв від мін та боєприпасів - це діти. Починаючи з 2017 року СММ зафіксувала близько 300 жертв серед цивільного населення від спрацювання мін та боєприпасів. У цьому році таких жертв вже 12 осіб", - розповів він.

Крім того, керівник Місії привітав розмінування на ділянках розведення сил у Луганській та Донецькій областях, але наголосив, що необхідно зробити більше.

"Існує нагальна потреба в протимінної діяльності в місцях зосередження громадян, зокрема поблизу шкіл, лікарень і контрольних пунктів в'їзду-виїзду уздовж лінії зіткнення. Міни та інші вибухонебезпечні предмети також загрожують безпеці спостерігачів Місії та перешкоджають виконанню мандата СММ, обмежуючи їх свободу пересування", - додав Чевік.

Нагадаємо, раніше в українській розвідці розповіли, що на окупованій території Донбасу троє мирних жителів підірвалися на мінах. В результаті інциденту двоє цивільних загинули.