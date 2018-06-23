З початку року на Донбасі 140 бойовиків притягнули до відповідальності

За останній тиждень про підозру повідомлено 10 учасникам НЗФ

У Донецькій області поліцейські з початку року оголосили про підозру 168 бойовикам, з них 140 притягнули до відповідальності. Про це йдеться у повідомленні поліції області.

Зазначається, що інші 28 учасників незаконних збройних формувань перебувають в розшуку.

"За останній тиждень про підозру повідомлено 10 учасникам НЗФ та їхнім пособникам. Серед них і ті, хто допомагав російським найманцям на блокпостах, і ті, хто брав участь у бойових діях", - вказано у повідомленні.

Зокрема, у Краматорську поліцейські та прикордонники затримали автоматника терористичного батальйону "Восток". У пошуках роботи він намагався потрапити на підконтрольну Україні територію.

"Колишній бойовик служив на передових позиціях біля селища Спартак під командуванням російських військових-осетинів. Незважаючи на те, що поранення він отримав під час вживання спиртних напоїв через невдалий постріл свого спільника, найманця зробили "героєм" пропагандистських сюжетів російського телебачення", - повідомили у поліції.

Інший бойовик "ДНР", мешканець Українська, який служив в незаконних збройних формуваннях у Донецьку, сам здався правоохоронцям.

Також у Слов’янську поліцейські розшукали колишнього бойовика, який всі 4 роки ховався від відповідальності у храмі.

"Також до відповідальності притягуються двох краматорчан, які несли службу на блокпостах окупантів за їжу та сигарети. За фактами участі в НЗФ відкриті кримінальні провадження. Затриманим загрожує до 8 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил протягом минулої доби, 22 червня 2018, ліквідовано трьох бойовиків.