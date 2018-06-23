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Интервью

С начала года на Донбассе 140 боевиков привлекли к ответственности

НовостиОбщество    23.06.2018 - 19:52
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)
Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

За последнюю неделю о подозрении сообщено 10 участникам НВФ

В Донецкой области полицейские с начала года объявили о подозрении 168 боевикам, из них 140 привлекли к ответственности. Об этом говорится в сообщении полиции области.

Отмечается, что остальные 28 участников незаконных вооруженных формирований находятся в розыске.

"За последнюю неделю о подозрении сообщено 10 участникам НВФ и их пособникам. Среди них и те, кто помогал российским наемникам на блокпостах, и те, кто принимал участие в боевых действиях", - указано в сообщении.

В частности, в Краматорске полицейские и пограничники задержали автоматчика террористического батальона "Восток". В поисках работы он пытался попасть на подконтрольную Украине территорию.

"Бывший боевик служил на передовых позициях возле поселка Спартак под командованием российских военных-осетин. Несмотря на то, что ранение он получил во время употребления спиртных напитков из-за неудачного выстрела своего сообщника, наемника сделали "героем" пропагандистских сюжетов российского телевидения", - сообщили в полиции.

Другой боевик "ДНР", житель Украинска, который служил в незаконных вооруженных формированиях в Донецке, сам сдался правоохранителям.

Также в Славянске полицейские разыскали бывшего боевика, который все 4 года скрывался от ответственности в храме.

"Также к ответственности привлекаются двух краматорчан, которые несли службу на блокпостах оккупантов за еду и сигареты. По фактам участия в НВФ открыты уголовные производства. Задержанным грозит до 8 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил в течение прошлых суток, 22 июня 2018, ликвидированы трое боевиков.

В Донецкой области задержали автоматчика террористического батальона "Восток" Боевик "ЛНР" подтвердил присутствие российских военных в районе ВОТ
Теги публикации: боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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