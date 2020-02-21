З початку епідемії коронавіруса в Україну з Китаю в'їхали 7 тис. осіб

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна/Віталій Носач)

За словами Арсена Авакова, всі громадяни, які в'їжджали з Китаю в Україну пройшли контроль і обстеження

З початку епідемії коронавіруса в Україну з Китаю виїхали сім тисяч осіб. Про це заявив глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна", передає РБК-Україна.

За його словами, всі громадяни пройшли контроль і обстеження.

"З моменту початку кризи (епідемії коронавіруса - ред.) опосередковано з Китаю в'їхали в Україну 7 тисяч осіб. Це студенти, ті, хто самі поверталися. Ті, хто пробирався через Франкфурт, через інші країни. Кожен з них проходив контроль: вимірювали температуру, у нього брали телефони і адреси, з ним зідзвонювалися раз в три дні. На сьогодні ми за весь цей час мали лише три підозри. Два - у Миколаєві та один у Києві. Коли трохи піднімалася температура. Слава богу, це виявилися звичайні простудні захворювання", - заявив Аваков.

Міністр також нагадав, що сьогодні в Україні немає жодного хворого коронавірусом.

Нагадаємо, 20 лютого в Україну повернувся літак з китайського міста Ухань. На борту перебували 45 українців і 27 іноземців, всі без ознак хвороби. Вони повинні два тижні перебувати під наглядом лікарів в ізольованому санаторії у Нових Санжарах.

Проте місцеві жителі відмовилися приймати гостей". Дійшло до перекривання доріг, вогняних барикад, сутичок з поліцією і нападу на автобуси з евакуйованими.

Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що паніка навколо коронавіруса в Україні пов'язана, в тому числі, і з інформаційною війною. Він також додав, що паніка продовжить розгойдуватися.