З початку бойових дій в Карабаху загинули понад 60 цивільних, - Баку

Кількість загиблих азербайджанських цивільних громадян в результаті бойових дій в Нагірному Карабасі зросла. За останніми даними, жертвами конфлікту Вірменії та Азербайджану стали 65 мирних жителів.

Про це повідомляє Генеральна прокуратура Азербайджану.

Як інформує азербайджанська сторона, в результаті бойових дій поранення отримали 297 мирних жителів. Щонайменше 2174 приватних будинків було зруйновано обстрілами, а 90 багатоповерхівок стали непридатними для проживання.

Крім того, від бойових дій постраждали 398 цивільних об'єктів на території Азербайджану.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про готовність припинити бойові дії в Нагірному Карабасі, але якщо Вірменія виконає одну умову.

Також РБК-Україна писало, що 23 жовтня Азербайджан повідомив про звільнення ще понад 10 населених пунктів у чотирьох районах Нагірного Карабаху.

Крім того, держсекретар США Майк Помпео закликав Азербайджан та Вірменію припинити бойові дії в Нагірному Карабасі та повернутися до переговорів.