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З початку серпня скасовується заборона на туристичні польоти до Єгипту для росіян

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Єгипет, Субота 24 липня 2021 03:35
З початку серпня скасовується заборона на туристичні польоти до Єгипту для росіян Фото: Каїр, Єгипет (unsplash.com/omar-elsharawy)
Автор: РБК-Україна

З початку серпня скасовується заборона на польоти до Єгипту для росіян. Авіасполучення між Росією і Єгиптом повністю перервалося в листопаді 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Авіасполучення з курортами Єгипту за маршрутами Москва-Хургада і Москва - Шарм-еш-Шейх буде відновлено з 9 серпня. Їх здійснюватимуть по п'ять разів на тиждень.

Авіасполучення між Росією і Єгиптом перервалося після аварії літака російської компанії "Когалимавіа" на Синаї, що летів з Шарм-еш-Шейха в Санкт-Петербург. Всі 217 пасажирів і сім членів екіпажу на борту літака загинули.

У січні 2018 року Путін підписав указ про відновлення регулярних повітряних перевезень в Каїр, але чартерне авіасполучення з єгипетськими курортними зонами залишалося закритим.

Нагадаємо, що Росія скасувала заборони на польоти до Єгипту.

Також Єгипет зняв більшість обмежень і тимчасово скасовує візовий збір.

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